F1 GP da Arábia Saudita: Max Verstappen com caixa de velocidade nova | AutoSport

As questões de fiabilidade estão muito presente nesta primeira fase do campeonato, o que é algo surpreendente. Há muitas trocas de componentes para esta corrida e uma das mais recentes é a troca de caixa de velocidade no monolugar de Max Verstappen.

Verstappen é a mais recente adição à lista de pilotos com componentes novos nos seus carros. Sergio Pérez também teve direito a uma caixa de velocidades nova, os dois carros da Ferrari tiveram direito a uma nova unidade de combustão interna, tal como Lando Norris. Norris e Charles Leclerc viram também instalado um novo MGU-H com o britânico a receber um novo MGU-K e um novo sistema de escape. Sérgio Pérez teve direito a uma nova unidade de controlo eletrónico, (Leclerc vai na terceira unidade) e uma nova unidade de armazenamento de energia.

Nyck de Vries vai também entrar nesta lista, pois a equipa operava uma troca de unidade motriz durante o TL3.