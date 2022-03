F1, GP da Arábia Saudita: Lewis Hamilton pode largar do pit lane | AutoSport

Foi uma das piores qualificações de Lewis Hamilton dos últimos anos e a última vez que o piloto da Mercedes ficou de fora na Q1 foi em 2017, após uma saída de pista no GP do Brasil. Ontem, o piloto britânico seguiu uma afinação que não deu resultado. Hamilton estava insatisfeito no final da qualificação e a hipótese de sair da via das boxes é real:

“Com certeza, há algo de errado “, disse o piloto citado pela agência PA. “Nunca foi assim tão mau. Talvez comece a corrida do pit lane e mude o carro, para que não tenha o comportamento que teve na qualificação. Peço desculpa à minha equipa. Toda a gente trabalha tanto e quando não conseguimos um bom resultado é muito triste “.