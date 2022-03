F1, GP da Arábia Saudita, Lando Norris: “Com estes carros, é preciso mudar os corretores” | AutoSport

O circuito de Jidá tem-nos dado alguns acidentes violentos e, apesar das mudanças na pista feitas do ano passado para este ano, talvez sejam necessárias mais mudanças. Lando Norris referiu isso mesmo no final da sessão de qualificação, onde vimos Mick Schumacher a ter um violento acidente e ser transportado para o hospital.

Quando questionado se o acidente de Schumacher tinha criado mais preocupações sobre segurança, Norris disse aos meios de comunicação: “Um bocadinho. Penso que, com esta era de carros, com a forma como temos de os gerir e como são concebidos, alguns corretores ao longo do ano podem ter de ser mudados, e penso que aquele corretor é um deles. Foi muito evidente na F2, porque aí também se tem de ter os carros muito baixos, houve dois acidentes e o Cem [Bolukbasi] foi parar ao hospital. Portanto, penso que, com este tipo de carros, não se pode ter corretores tão agressivos com estas velocidades. Com um pequeno erro, podemos ter um grande acidente, como vimos.”