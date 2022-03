F1, GP da Arábia Saudita: Halo voltou a evitar males maiores | AutoSport

O Halo veio para ficar e já justificou inúmeras vezes a sua implementação e ontem, no acidente de Mick Schumacher poderá ter sido novamente útil. Schumacher perdeu o controlo do seu carro e embateu com violência nas proteções da pista, com os sensores a registarem 33G de desaceleração.

A estrutura de impacto lateral fez o seu trabalho e absorveu muita da energia do impacto, tendo ficado praticamente destruída, cumprindo o papel para que foi desenhada. Também vimos que o eixo traseiro se partiu (sem que as linhas de combustível fossem rompidas), também como parte dos novos sistemas de segurança. Com a quebra do eixo traseiro, quando o impacto é severo, mais energia é dissipada e menos o piloto sofre. O estudo feito depois do acidente de Romain Grosjean no Bahrein, que quase lhe custou a vida, permitiu melhorias que foram testadas ontem e que cumpriram com o desejado, uma vez que Schumacher foi passar a noite ao hotel, depois dos exames feitos no hospital.

The side impact strucures are designed to work even with oblique impacts without snapping off. As seen in this @fia #F1 video pic.twitter.com/uxcntBBzKe March 27, 2022

Outro elemento que voltou a ser essencial foi o Halo. De todos os elementos referidos, terá sido o que menos trabalho teve, mas a roda dianteira direita ressaltou em direção à cabeça do piloto. As imagens não são claras, mas parece que a roda não iria com grande velocidade em direção à cabeça de Schumacher. No entanto, se olharmos ao peso das novas rodas, à forma como o embate aconteceu e à fragilidade da cabeça, podemos dizer que o Halo voltou a ser muito útil e terá evitado ferimentos graves.

A lista de pilotos que evitou males maiores graças ao Halo continua a aumentar e depois de Marino Sato, Charles Leclerc, Alex Peroni, Romain Grosjean, Sarah Moore, Beitske Visser e Lewis Hamilton, Mick Schumacher pode agradecer o facto de ter um Halo. Não é a mais bela solução encontrada pelos engenheiros da F1, mas a sua beleza está nos estragos que evita e isso não tem preço.