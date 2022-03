F1, GP da Arábia Saudita, Guenther Steiner: “Vamos falar sobre o futuro da prova” | AutoSport

Apesar de terem sido dadas todas as garantias de segurança, é óbvio que as equipas não estão satisfeitas com o que tem acontecido nos arredores da pista de Jidá. Guenther Steiner afirmou que as equipas iriam falar do assunto e do futuro da prova com a FIA e a FOM:

“Agora não é o momento de discutir se é certo ou errado estar aqui”, disse ele, citado pelo racefans.net. “Isso será feito no futuro. Será discutido, a FIA e a FOM irão analisar e depois será decidido o que será feito. Mas penso que, neste momento, temos de nos concentrar no evento deste fim-de-semana e depois recomeçar do zero”.

“Para mim a garantia é que se as autoridades tiverem aqui as suas próprias famílias e elas se sentirem seguras, eu também me posso sentir seguro”.

“Não posso prever o futuro, mas no momento posso dizer que se algo acontecer, podemos reconsiderar a decisão tomada ontem. Ainda me sinto seguro, mas se algo acontecer, só precisamos de lidar com isso. Mas estou muito, muito certo de que nada nos acontecerá senão não estaria aqui e não teria dito à minha equipa para estar aqui”.