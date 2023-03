F1 GP da Arábia Saudita, George Russell: “A nossa grande luta é com os Aston Martin” | AutoSport

George Russell tinha motivos para estar contente no final da qualificação de hoje, para o GP da Arábia Saudita. O piloto da Mercedes vai largar de terceiro na grelha de amanhã, um resultado bem acima do que a equipa esperava para este fim de semana:

“Terceiro lugar na grelha de amanhã. Estou muito satisfeito com isso. Foi muito melhor do que o esperado, a equipa fez um excelente trabalho durante a noite para maximizar o pacote que temos agora. Não estamos onde queremos estar e começar em terceiro amanhã é muito melhor do que estávamos à espera no arranque do fim de semana. A Red Bull está muito bem e o carro é excecional e o Max vai subir posições com facilidade. Vamos fazer o que conseguirmos para os manter atrás de nós, mas quando se tem um segundo de vantagem em ritmo de corrida como eles, pode-se fazer o que se quer com a estratégia. O Max e o Charles são as grandes dúvidas para amanhã. Como é que eles vão conseguir subir posições, mas porque não apontarmos ao pódio? A nossa grande luta amanhã é com os Aston Martin.”