F1 GP da Arábia Saudita: FIA volta a dar que falar | AutoSport

Esperava-se que os problemas do ano passado com os comissários e a direção de corrida tivessem sido resolvidos, mas na segunda corrida do ano, já vimos algumas decisões questionáveis.

Primeiro, a entrada do Safety Car, quando o Aston Martin de Lance Stroll estava numa zona em que justificava apenas o VSC. A FIA afirmou que a decisão foi tomada porque o GPS dava o carro em pista, apesar de ser visível pela transmissão que não estava.

Segundo, a penalização de Fernando Alonso. O espanhol parou na volta 18 e já havia suspeitas de uma ilegalidade, pois a Mercedes avisou George Russell que Alonso poderia ser penalizado. Foi preciso esperar pelo fim da cerimónia do pódio para termos uma decisão. Inaceitável desportivamente e para o espetáculo, que fica manchado, pois um piloto foi ao pódio e perde o lugar e outro piloto não foi ao pódio apesar de ser terceiro na classificação final. Há decisões difíceis de tomar, mas ou se toma a decisão antes do pódio, ou se adia o pódio mais uns minutos para evitarmos este tipo de cenas. A F1 só perde com isto.