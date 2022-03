F1, GP da Arábia Saudita, Esteban Ocon: “mais um grau teria ido ao muro” | AutoSport

Esteban Ocon teve um susto durante a qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita e o piloto da Alpine admitiu que escapou por pouco ao que poderia ter sido um grande incidente, como aconteceu com Mick Schumacher.

Depois do acidente de Schumacher, Ocon sofreu um susto no Q3, admitindo que não foi “simpático”. “Não foi agradável. Nada simpático”, disse Ocon à imprensa. “Forcei, não consegui aumentar a temperatura dos pneus tanto quanto queria. Tentei obter o tempo da volta, mas no final, recuei”, acrescentando que: “Penso que mais um grau teria ido ao muro”. Ocon explicou ainda que sentiu o Alpine A522 melhor em cada sessão. “Estou feliz com a forma como o carro melhorou durante todas as sessões de treino. Estamos na luta por um resultado sólido”.