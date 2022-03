F1, GP da Arábia Saudita: Depois de 4 horas de reunião, pilotos concordaram em continuar a correr | AutoSport

O ano parecia encaminhado para começar da melhor maneira, mas na segunda corrida do ano, a F1 volta a dar que falar e não pelos melhores motivos.

Durante a tarde de sexta, começaram a surgir imagens vindas de Jidá de uma coluna de fumo, não muito longe do traçado onde os pilotos realizavam os treinos livres de sexta-feira. A coluna de fumo era resultante de um grande incêndio numa instalação da Aramco, provocada por um ataque feito com mísseis. O ataque foi reivindicado pelos rebeldes Houthis do Iémen. A informação foi confirmada num comunicado, citado pela agência France-Press. Isso motivou um atraso no segundo treino livre, pois foi feita uma reunião com pilotos para dar a conhecer a situação e garantir a segurança do evento. O atraso foi de 15 minutos e a sessão decorreu sem problemas.

No entanto, depois dos debriefs com os engenheiros, os pilotos reuniram-se para fazer o ponto de situação. A reunião arrastou-se pela noite dentro e apenas às 2 e meia da madrugada de Jidá é que os pilotos saíram da sala, quatro horas após o começo, isto depois de Stefano Domenicali, Ross Brawn e todos os chefes de equipa terem passado pela sala. George Russell que é atualmente diretor da GPDA (Associação de pilotos) foi visto a dirigir-se ao Race Control com Andreas Seidl, que nesta negociação serviu de porta-voz dos chefes das equipas.

Incroyable briefing des pilotes qui se prolonge..visiblement pas tout à fait sur la même longueur d’ondes que les officiels…#rtbfsport @f1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/0s6Iqv4zMS — VIGNERON GAETAN (@VIGNERONGAETAN) March 25, 2022

O que estava em jogo era muito simples: a realização ou não da corrida. Apesar dos pilotos terem ouvido por parte dos responsáveis que todas as condições de segurança estavam garantidas, não terão ficado convencidos. As informações que iam chegando não eram as mais animadoras. Além dos rumores que foram chegando de novas explosões durante a noite, o espaço aéreo naquela zona também terá sido fechado. Ainda frescas na memória estavam as tristes cenas do cancelamento do GP da Austrália no começo da pandemia de COVID-19, uma situação onde a desorganização e a falta de norte falou mais alto. Se na altura se falava da segurança da competição e dos adeptos, com ataques tão perto da pista, a segurança estava novamente em causa. Os rumores no final da reunião não eram unânimes e se uns diziam que a corrida não avançaria, outros jornalistas citaram Christian Horner, que afirmou que a corrida avançaria como agendado. Depois de quatro horas de reunião, os pilotos foram saindo sem comentar com os media presentes a decisão.

Heading there’s a stalemate and no clear outcome. Over four hours after meetings started. As it stands, we are still racing #F1 #SaudiArabianGP https://t.co/GXDYS9AUk7 — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) March 25, 2022

No final, depois dos pilotos terem manifestado a sua preocupação e terem ameaçado com um boicote, foi decidido que a corrida avançaria. Além de Horner, também Zak Brown e Toto Wolff terão confirmado que a corrida avançaria, enquanto os pilotos pareceram menos convencidos. Mais uma vez a F1 coloca-se numa situação pouco confortável. Já no ano passado Jidá foi palco de polémica, não só pelos acontecimentos em pista, mas pelo traçado da pista e pela forma como a pista foi concluída, sem falar da falta de articulação de todos os meios a trabalhar no local. Este ano, mesmo com ataques a infraestruturas a poucos quilómetros, a F1 decidiu manter o que tinha agendado e amanhã deveremos ter a qualificação, tal como inicialmente previsto. No entanto, o desconforto é claro e a situação terá de ser avaliada ao longo do dia. Se surgirem novos ataques na zona, pode haver uma mudança de posição. O GP da Arábia Saudita mantém-se… para já!