F1, GP da Arábia Saudita: Alguns dados estatísticos | AutoSport

Segunda corrida, segundo grande espetáculo de F1 da época. O ano 2022 começa bem dentro de pista, com grandes lutas, novas rivalidades, uma nova ordem e muito potencial. Eis alguns dados estatísticos do GP da Arábia Saudita

# 21ª vitória de Max Verstappen

Max Verstappen tornou-se no 16º piloto com mais vitórias na F1, 21, o mesmo número de vitórias de Kimi Räikkönen e mais uma que Mika Hakkinen.

# Sétimo ano consecutivo que Max Verstappen vence uma corrida

Desde 2016, ano da sua primeira vitória, que Verstappen tem vencido pelo menos uma corrida em cada época que tem feito. É assim o seu sétimo ano a vencer provas de forma consecutiva, igualando o feito de David Coulthard, Jim Clark e Stirling Moss. Os pilotos mais bem sucedidos neste capítulo são Lewis Hamilton e Michael Schumacher (15).

# 76ª vitória da Red Bull

A Red Bull cimentou a sua posição como sexta equipa com mais vitórias na F1 (76). A Lotus é a equipa que se segue na lista com 81 vitórias, ainda a longa distância das 239 vitórias da Ferrari.

#1ª pole para Sergio Pérez

Pérez tornou-se no 103º piloto na F1 a conquistar uma pole, sendo também o primeiro mexicano a conseguir esse feito.

#Lewis Hamilton bateu um novo recorde

O britânico é agora o piloto com mais corridas feitas por uma equipa, tendo chegado às 180 provas pela Mercedes, ultrapassando Michael Schumacher (179 pela Ferrari).

#17 corrida consecutiva nos pontos para Carlos Sainz

O espanhol continua em boa forma e já são 17 corridas consecutivas a pontuar pela Ferrari.

# McLaren voltou a ser a equipa com a troca de pneus mais rápida.

Se antes era um dos pontos fracos da equipa, as paragens nas boxes parecem agora bem afinadas do lado da McLaren, tendo também sido a mais rápida na primeira corrida do ano.