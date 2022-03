F1, GP da Arábia Saudita: A festa já acabou, resta cumprir o calendário | AutoSport

Com que ânimo pilotos e equipas vão continuar a competir no GP da Arábia Saudita, sabendo que a poucos quilómetros houve um ataque com mísseis a uma infraestrutura? Com que concentração pilotos e equipas vão estar na tarefa que têm pela frente? Falamos de profissionais de topo que dão tudo para atingir os objetivos a que se propõem, mas temer pela própria segurança não é de todo um cenário que permita uma festa como a que queríamos.

O AutoSport conseguiu falar com um português que está a trabalhar na prova e confirmou que o espírito no paddock não é o melhor. Staff e pilotos têm pouca vontade de ficar, enquanto a F1 e os chefes de equipa parecem ser os principais interessados em manter tudo como está. Os rumores que dizem que se a F1 não fizer a corrida, a caravana do Grande Circo pode ser impedida de sair do país têm sido várias vezes repetido, o que não é um sinal nada positivo. Assim, as equipas são obrigadas a dar a festa para que estão a ser pagos, esquecendo tudo o resto. Numa altura em que se fala em aumentar o número de corridas e chegar a novos mercados, faz sentido uma reflexão sobre os destinos da F1. Se por um lado podemos perder pistas históricas que são indissociáveis da história da F1, por outro temos uma presença cada vez mais forte de destinos onde o lema “We Race as One” faz pouco sentido.

Apesar de tudo se manter como estava previsto, o finca-pé dos pilotos ontem, com quatro horas de reunião, foi um sinal claro para o mundo. Apesar dos efeitos práticos não serem dignos de nota, o simples facto de todo o paddock ter ficado em suspenso durante quatro longas horas mostra o desconforto que se vivia… e que certamente não desapareceu hoje. Vamos ter treino, qualificação e corrida. Mas não vamos ter o mesmo ânimo. Toda a euforia da primeira corrida esfumou-se pois agora a sombra de uma ameaça paira sobre a F1. Maior que essa sombra, apenas a sombra da expressão “cash is king” (dinheiro manda, que ficou célebre na crise de Melbourne no começo da Pandemia), que sabíamos ser o fio condutor da F1, mas que neste fim de semana assumiu proporções pouco saudáveis para quem lá trabalha e para o nome da competição.