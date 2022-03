F1, GP Bahrein, Zhou Guanyu: “Acho que mereço estar na F1” | AutoSport

Para Zhou Guanyu, foi mais do que uma corrida de estreia. O chinês estava determinado em provar que merece o seu lugar na F1 e o que fez no primeiro fim de semana foi muito positivo. Com um bom resultado na qualificação e os primeiros pontos na corrida, Zhou provou que não é apenas um piloto pagante e que tem talento. Mostrou um ritmo muito interessante e saiu do Bahrein feliz com a sua exibição:

“Não tive um bom arranque e o “anti stall” ligou-se na curva 1 e tive de puxar a embraiagem por algum motivo e fiquei no fim do pelotão. A partir daí tive de atacar, tentar manobras e travar muito tarde na curva 1. Não esperava ter tanta confiança no carro, mas só queria chegar aos pontos. Foi uma corrida intensa, não a nível físico, mas sim do lado mental. Fiquei muito contente com o trabalho que fizemos. Se comparar o meu ritmo com o do Valtteri, posso ficar muito contente com o que fiz. Temos ainda de continuar a melhorar o carro, mas ter dois carros nos pontos é fantástico. Estes primeiros pontos são muito importantes para mim assim como a passagem à Q2, pois quando assinei o contrato houve muita coisa dita e acho que mereço estar na F1. Este fim de semana dei tudo o que tinha e não podia pedir mais para este começo. “