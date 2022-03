F1, GP Bahrein, Yuki Tsunoda: ” Foi muito complicado” | AutoSport

Yuki Tsunoda, que no ano passado teve uma excelente prestação no Bahrein, não foi muito feliz hoje na qualificação. O piloto japonês foi eliminado na Q1 e não teve oportunidade rodar mais com o carro. Tsunoda queixou-se de ainda falta de conhecimento da sua máquina e que o tempo perdido no TL3 custou caro:

“Sabíamos carro não está muito bom. Não ter feito o TL3 complicou a tarefa de entender melhor o carro e as suas limitações. Foi muito complicado e temos de encontrar o ritmo base do carro para encontrar mais ritmo e subirmos na tabela. Quanto ao que esperar na corrida não sei, um pouco à imagem do que aconteceu na qualificação. Vamo-nos focar apenas no que temos de fazer.”