F1, GP Bahrein, volta 45: Safety Car, com o Alpha Tauri de Gasly em chamas. | AutoSport

A Ferrari calculou melhor a segunda paragem nas boxes e conseguiu manter uma distância de segurança para Max Verstappen, que voltou a parar mais cedo e tentar o undercut, sem sucesso. O piloto da Red Bull queixou-se que fez uma volta de saída mais conservadora e que poderia ter passado Leclerc.

Entretanto, Carlos Sainz e Sergio Pérez entraram nas boxes para a sua segunda paragem, com vantagem para a Ferrari, que voltou a fazer a troca de pneus mais rapidamente que a Red Bull, tal como tinha acontecido com Leclerc e Verstappen.

Pierre Gasly continuava a fazer uma boa corrida e tratou de passar Kevin Magnussen, numa fase em que os pilotos da Alfa Romeo estavam no top 10, mas ainda não tinham feito a segunda paragem. A luta entre Magnussen e Gasly voltou a aquecer com o dinamarquês a passar o piloto da Alpha Tauri.

Fernando Alonso também não estava a ter uma noite positiva e fui ultrapassado pelo seu colega de equipa pela terceira vez. Pouco depois foi a vez de Tsunoda passar pelo espanhol, com Alonso abdicando do último lugar nos pontos.

A corrida encaminhava-se para o fim e esperavam-se alguns ataques finais. A Red Bull fez parar os dois carros para uma terceira troca de pneus e tínhamos os dois Ferrari na frente, seguido de Verstappen, Hamilton e Pérez em quinto. No entanto a Ferrari fez entrar Sainz, enquanto Leclerc manteve-se em pista. Hamilton também entrou para a terceira paragem. No entanto, o Alpha Tauri de Gasly incendiou-se e motivou a entrada do Safety Car. Max Verstappen queixava-se de problemas na sua direção e a Ferrari tinha de jogar bem estrategicamente para manter o primeiro lugar, o que fez.

Vamos ter agora um recomeço de corria com Leclerc com pneus novos e com Verstappen com problemas de direção, que podem ditar a desistência do neerlandês.