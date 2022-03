F1, GP Bahrein, volta 15: Charles Leclerc tranquilo, Mercedes primeira a trocar de pneus | AutoSport

A colisão entre Mick Schumacher e Esteban Ocon motivou uma penalização de cinco segundos a Ocon, o que dava já dores de cabeça ao piloto francês.

Charles Leclerc alargou a distância para Max Verstappen nas primeiras voltas da corrida e Carlos Sainz já estava a alguma distância do duo da frente. George Russell conseguiu passar Kevin Magnussen, com o britânico a instalar-se no sexto lugar, atrás de Sergio Pérez.

Valtteri Bottas começou a recuperar algum terreno enquanto os pilotos da McLaren, com pneus médios, tinham dificuldades em entrar no ritmo. Na Alpine uma luta interna entre Ocon e Fernando Alonso, sorriu a Ocon que passou para a frente do espanhol.

Na volta 10, Pérez tratou de despachar sem problemas Lewis Hamilton, subindo ao quarto lugar. Hamilton em quinto estava à frente de Russell, Kevin Magnussen e Pierre Gasly, com o francês no oitavo lugar, à frente dos Alpine.

Nesta fase os pilotos começavam a queixar-se dos pneus e Hamilton foi o primeiro a entrar para as boxes, para calçar os pneus duros, seguido de Fernando Alonso (médios).

Na frente, Leclerc gere a corrida como quer, Verstappen está num confortável segundo com Sainz longe. No entanto Verstappen e Sainz pararam para trocar de pneus.