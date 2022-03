F1, GP Bahrein, Valtteri Bottas: “dois carros entre os dez primeiros é um bom início” | AutoSport

Valtteri Bottas teve ontem uma boa sessão de qualificação, mas na partida do GP do Bahrein, o piloto finlandês perdeu bastantes posições e teve de fazer uma corrida de “trás para a frente”.

Bottas conseguiu terminar no sexto lugar, batendo carros que deverão ser os adversários diretos, como o AlphaTauri de Yuki Tsunoda e os dois Alpine. “O ponto fraco de hoje foi a partida, a falta de aderência a meio do arranque. Já tinha sido o nosso maior ponto fraco nos testes de pré-temporada, por isso não tinha muita confiança, mas fora isso, tivemos um bom ritmo”, admitiu o piloto em declarações à SportTV, acrescentando que: “Os dois carros entre os dez primeiros é um bom início para nós”.

O Alfa Romeo C42 provou ter um bom desempenho em corrida e na opinião do piloto, o monolugar suíço até se comporta melhor em turnos longos de condução do que em qualificação. “Já tínhamos visto nos treinos que o nosso desempenho em corrida é bom, talvez até melhor que em qualificação. Penso que com bastante peso, com o depósito de combustível cheio, o carro está bem o que nos dá bastante confiança para as próximas corridas”.