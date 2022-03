F1, GP Bahrein, Toto Wolff: “Somos os terceiros mais rápidos” | AutoSport

A Mercedes habituou-se a ser a mais rápida ou no mínimo, a segunda mais rápida do pelotão. Hoje, no Bahrein, a Mercedes foi apenas a terceira mais rápida, um lugar que foi admitido por Toto Wolff. O chefe da Mercedes reconheceu que a sua equipa está atrás da Ferrari e Red Bull:

“Penso que temos de ser realistas quanto ao nosso nível de desempenho neste momento, pois somos a terceira equipa mais rápida da grelha”, disse Wolff, à Sky F1. “Lewis [Hamilton] colocou o carro no quinto lugar e no caso do George [Russell] fomos provavelmente nós a orientá-lo mal na sua última saída, porque o aconselhámos a forçar nas sua volta de entrada na pista e ele provavelmente já não tinha energia nos pneus no final da sua volta lançada. Penso que estamos a sete décimos do mais rápido. Tivemos apenas uma tentativa com pneus novos na Q3, portanto há provavelmente mais dois ou três décimos em cima da mesa. Realisticamente, estamos a cerca de meio segundo dos mais rápidos. Estou um pouco desconfiado sobre o que podemos conquistar amanhã, mas de qualquer forma é uma aprendizagem”.