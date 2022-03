F1, GP Bahrein, TL3: Max Verstappen o mais rápido; Mercedes melhorou | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB18) voltou a ser o piloto mais rápido no Bahrein na terceira sessão de treinos livres, a última antes da qualificação. A grande novidade até agora, foi o salto que a Mercedes deu desde ontem, tendo discutido a liderança da tabela de tempos durante a sessão. Red Bull e Ferrari mantêm o desempenho e a discussão da pole position para a corrida do GP do Bahrein pode passar por Verstappen e Leclerc, mas George Russell e Lewis Hamilton estão agora mais perto dos adversários.

Os dois pilotos da Mercedes saíram nos primeiros instantes da sessão para a pista e segundo George Russell, para testarem o DRS, dispositivo que apresentou ontem falhas no carro de Lewis Hamilton.

Após os primeiros dez minutos do treino, foram mais os pilotos a sair para a pista, quando Hamilton era o primeiro líder da tabela de tempos, com o registo de 1:34.256s.

Carlos Sainz (Ferrari F1-75) concluiu a sua primeira volta rápida e ultrapassou Hamilton na tabela de tempos, para logo a seguir Charles Leclerc (Ferrari F1-75) se tornar no piloto mais rápido por quatro décimos de segundo, com o tempo de 1:33.797s para o monegasco.

Max Verstappen (Red Bull RB18) tirou 0.762s ao tempo de Leclerc, passando a liderar a sessão de treinos e o seu companheiro de equipa, Sergio Perez (Red Bull RB18) estabeleceu o terceiro melhor tempo, quando faltavam mais de 30 minutos para o final do último treino. Por essa altura, Leclerc fez um pião, sem consequências de maior a não ser um conjunto de pneus completamente destruídos. Com problemas estavam também Russell – queixando-se de subviragem nas curvas lentas – e Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT03/Red Bull), que quando ia para sair da box pela primeira vez, o AT03 teve um problema hidráulico.

Depois de ter subido para o quinto posto na tabela de tempos, Hamilton deu um passo em frente enorme, estabelecendo o segundo tempo mais rápido, atrás de Verstappen por 0.086s. Para misturar mais as coisas antes da qualificação, Sainz voltou a fazer uma volta rápida e rodou em 1:33.053s, apenas 0.018s atrás do Red Bull do campeão do mundo de 2021. Logo a seguir, George Russell, com um conjunto novo de pneus macios, bateu o tempo de Verstappen, com o registo 1:32.935s. 0.100s mais rápido que o piloto da Red Bull.

À entrada dos últimos 15 minutos da sessão, os tempos começaram a cair e a luta no topo da tabela de tempos era entre Red Bull, Ferrari e a Mercedes. Charles Leclerc bateu o tempo de Russell com o tempo de 1:32.640s. Demorou pouco para que Verstappen respondesse, mesmo que nem tivesse feito a sua melhor marca no setor 1, e passar para novamente para o topo da tabela de tempos (1:32.544s). Sergio Perez melhorou o seu tempo e colocou-se no terceiro posto.

Nesta altura da sessão, atrás dos seis pilotos da Mercedes, Red Bull e Ferrari, surgiam os dois pilotos da Alfa Romeo, com Valtteri Bottas na frente de Guanyu Zhou. No entanto, Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari), que já tinha estado entre os 10 mais rápidos, saltou para a frente de Bottas, passando a ser o sétimo mais rápido do treino.

No final, Verstappen terminou no topo da tabela de tempos, seguido de Leclerc e Perez. Russell ficou com o quarto tempo mais rápido, à frente de Sainz e Hamilton.