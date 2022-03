F1, GP Bahrein, Sergio Perez: “houve muitos pormenores positivos” | AutoSport

Sergio Perez esteve a maior parte da corrida no Bahrein na quarta posição, chegando a ameaçar a certa altura o terceiro posto de Carlos Sainz. Na última volta, o piloto mexicano fez um pião e ficou parado em pista. O que podia parecer um erro do piloto, foi o resultado de um problema na unidade motriz, como explicou aos microfones da F1. “O motor falhou. Bloqueou os pneus traseiros. Não havia nada que pudesse fazer, parece um problema muito semelhante ao que o Max [Verstappen] teve”, disse Perez, referindo-se à questão que também tinha obrigado o seu companheiro de equipa a abandonar a corrida momentos antes. Perez considera que se podem tirar ilações positivas do primeiro fim de semana da época de Fórmula 1, mesmo que tenha terminado de forma inglória para a equipa.

“Estavamos na luta, conseguimos pressionar os Ferrari até ao fim, o Max com o Charles [Leclerc], eu com o Carlos [Sainz]. Penso que no aspeto geral houve muitos pormenores positivos, mas obviamente é difícil acabar assim, quando tínhamos o pódio no bolso. Perto do final senti que estava a perder potência e infelizmente acabou daquela maneira”.