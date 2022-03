F1, GP Bahrein: Quem foi o melhor piloto do dia? | AutoSport

O GP do Bahrein foi uma excelente primeira amostra do que 2022 nos pode dar. Boas lutas, incerteza, surpresas e uma ordem completamente diferente do ano passado. Charles Leclerc foi o vencedor, com a companhia no pódio de Carlos Sainz e Lewis Hamilton, depois das desistências de Max Verstappen e Sergio Pérez nas últimas voltas terem mudado completamente a face da corrida. Mas tivemos muitos pilotos a destacarem-se na primeira prova do ano, como Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e até Yuki Tsunoda. É tempo de escolher o Melhor Piloto do Dia. Vote no seu piloto preferido e, se quiser, complemente a sua opinião na caixa de comentários.

