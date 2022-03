F1, GP Bahrein, Pierre Gasly: “Mostramos potencial para as próximas corridas” | AutoSport

Pierre Gasly esteve perto de conseguir um excelente resultado para a Alpha Tauri, mas a unidade motriz do seu monolugar resolveu não colaborar perto do final da corrida. Gasly lamentou a desistência, mas viu sinais positivos nesta primeira corrida:

“O carro desligou-se, depois da curva 1 e depois comecei a sentir um cheiro esquisito no carro e quando reparei já havia um barbecue na traseira do carro. Não era o começo que desejávamos e é uma pena porque até esse momento a corrida estava a ser muito boa, com bom ritmo e consegui passar o Fernando e o Kevin também e estávamos confortavelmente em oitavos. Perdemos pontos importantes mas conseguimos coisas boas. Fiquei agradavelmente surpreendido com o nosso andamento e acho que mostramos bom potencial para as próximas corridas. Claro que temos de entender o que aconteceu, pois o Max teve um problema e o Checo também, por isso não foi um grande dia para a Honda mas tenho a certeza que vamos encontrar soluções e o ritmo foi muito bom, o que é encorajador.