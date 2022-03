F1, GP Bahrein, Nico Hulkenberg: “Estou muito contente com o que fiz” | AutoSport

Na semana passada, Hulkenberg não imaginava que estaria hoje no Bahrein a disputar a primeira qualificação desta nova era. Com Sebastian Vettel afastado por causa da Covid-19, Hulk teve de assumir o lugar sem preparação nenhuma. Apesar disso, o alemão conseguiu fazer melhor que o colega de equipa e por isso estava satisfeito como trabalho feito:

“Acho que foi uma boa qualificação. Curta, mas do meu ponto de vista boa, limpa e não acredito que deixei muito tempo em pista. Não fiquei muito longe da Q2 e, claro, conseguimos sempre encontrar algum tempo em pista, mas não houve erros óbvios onde tenha perdido tempo. Vendo de onde e como comecei o fim de semana, estou muito contente com o que fiz. Amanhã vai ser o dia mais duro e o maior desafio do fim de semana. Para já as lutas com outros carros têm sido boas, mas amanhã vou querer que os outros se afastem de mim porque não faço isto há algum tempo. A gestão de pneus vai ser também complicada para mim mas, como tenho feito até agora, farei o que puder e veremos o que acontece. “