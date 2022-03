F1, GP Bahrein, Max Verstappen: “O maior problema é que marcamos zero pontos” | AutoSport

Um mau começo de época para Max Verstappen. O piloto está em forma, o carro parece muito competitivo e hoje a luta pela vitória durou até a unidade motriz claudicar. No final, a Red Bull ficou fora dos pontos, um resultado duro para quem esteve na luta pela vitória e parecia ter o pódio assegurado. Mas a três voltas do fim, tudo mudou. Verstappen explicou os problemas que enfrentou durante a corrida e o segundo lugar teria sido um grande resultado, olhando às dificuldades que teve:

“O que aconteceu no final é obviamente muito frustrante, mas mesmo antes disso tivemos alguns problemas. Antes de mais, o equilíbrio do carro não foi o melhor e não tive as mesmas sensações como as que tive na simulação de corrida, na sexta feira. Mesmo assim, segundo com esses problemas teria sido um bom resultado. Depois não sei o que aconteceu ao meu volante, mas mal conseguia virar. Por isso não foi fácil no recomeço após o Safety Car, a defender-me do Carlos [Sainz], mas estando ainda em segundo com este grande problema, teria sido um excelente resultado. No final, tive de abandonar a corrida, o carro desligou-se e pareceu um problema na bomba de combustível. Não queremos que estas coisas aconteçam e foi uma grande infelicidade para a equipa ambos os carros desistirem. Temos de ver o que se passou. O maior problema é que marcamos zero pontos, com um carro competitivo e nos dias em que temos pequenos problemas temos de marcar alguns pontos e hoje não o conseguimos. “