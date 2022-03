F1, GP Bahrein, Lando Norris: “Estou à espera que seja doloroso” | AutoSport

A McLaren foi uma das principais derrotadas na corrida inaugural da época de Fórmula 1. Os dois pilotos rodaram bastante atrás e terminaram fora dos pontos, mostrando um ritmo muito diferente daquele que vimos na época passada.

Lando Norris admitiu que a situação se vai manter nas próximas corridas. “Estou à espera que seja doloroso e penso que todos precisam de saber que será difícil. Como McLaren, e eu próprio, esperamos muito mais, mas não é o que temos de momento. Temos de nos habituar a isso. Acho que já estamos nesta posição há alguns anos e espero que possamos permanecer otimistas e que todos no MTC [McLaren Technology Centre] consigam perceber o que está mal e possamos voltar ao bom caminho”.

Sobre a falta de ritmo da McLaren, Norris insistiu que “se nos queixarmos disso, ainda temos um Mercedes em terceiro e quarto. Certamente não está a ajudar, por isso penso que estamos com problemas nesse aspeto em comparação com os adversários, mas quero dizer que vi problemas noutros carros, por isso a fiabilidade é boa, acho que isso é um ponto positivo no momento”.