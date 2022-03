F1, GP Bahrein, Kevin Magnussen: “equipa tomou as decisões certas” | AutoSport

O regresso de Kevin Magnussen à disciplina foi fantástico. Tanto tempo sem pilotar um monolugar de Fórmula 1, o dinamarquês teve um excelente desempenho na qualificação e na corrida, mesmo com algumas travagens falhadas, e mais um ou outro erro, terminou no quinto posto no Grande Prémio inaugural de 2022, para além de bater o companheiro de equipa.

“Talvez estivesse um pouco nervoso”, confessou o piloto aos microfones da SportTV. “Bloqueei algumas vezes o pneu dianteiro esquerdo, o que é estranho porque na curva 1 geralmente acontece no pneu direito. Talvez estivesse numa trajetória diferente ou estivesse pressionado pelo Mercedes. Cometi alguns erros, com aquelas duas posições que cedi. Depois fiquei no meio do pelotão, tinha ritmo – não sei se éramos mais rápidos que os outros, mas pelo menos tínhamos o mesmo ritmo – e conseguimos lutar com os outros. A equipa tomou as decisões estratégicas certas”.

A satisfação era mais que evidente no rosto de Magnussen, que quis agradecer novamente a oportunidade de regressar ao Grande Circo. “Estou feliz e grato ao Günther [Steiner] e a toda a equipa por esta oportunidade”.

Os últimos pontos conquistados por Kevin Magnussen na Fórmula 1 foram no GP da Hungria de 2020, tendo na altura terminado no 10º lugar depois de ter sido penalizado com 10 segundos.