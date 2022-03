F1, GP Bahrein, Günther Steiner: “Temos de repetir e fazer ainda melhor” | AutoSport

Günther Steiner queria levar a Haas a dar um passo em frente em 2022 e regressar aos pontos, depois de algumas dececionantes épocas. Na primeira corrida do ano viu já um dos seus carros a terminar nos pontos. Novidade na equipa este ano, depois dos testes de pré-temporada, foi o facto de ambos os carros terminarem a distância de corrida, não tendo nenhum problema de fiabilidade. “Sinto-me bem pela equipa. Nós nunca tínhamos chegado ao primeiro pitstop nas simulações, por isso o resultado de hoje, terminarmos em quinto, deve-se a todos na equipa. Foi um grande esforço de toda a gente e é um grande regresso do Kevin [Magnussen]. Estou muito orgulhoso de toda a gente”, admitiu o chefe de equipa da Haas.

Steiner não quis prever o que pode acontecer durante a época, agora que parecem ter um monolugar capaz de entrar na disputa dos pontos, preferindo olhar para a próxima corrida na Arábia Saudita. “Estou satisfeito com esta e vamos partir daqui para as outras corridas. Na próxima semana é em Jidá e estamos já entusiasmados para ver se conseguimos fazer o mesmo e levar o Mick [Schumacher] aos pontos. Esteve muito próximo hoje, esperamos que na próxima semana consiga pontuar também. O carro é bom, temos dois bons pilotos e somos capazes de lutar contra os adversários. Temos de repetir e fazer ainda melhor”.