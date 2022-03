F1, GP Bahrein: Grande luta entre Max Verstappen e Charles Leclerc | AutoSport

Depois da paragem de Max Verstappen, na volta 15, com Carlos Sainz, a Ferrari fez entrar Charles Leclerc na volta 16 e no regresso às boxes, ficou pressionado por Verstappen que conseguiu ganhar mais de três segundos na sua volta de saída. Leclerc aguentou a primeira investida, mas na segunda investida, Verstappen ultrapassou o Ferrari. Leclerc devolveu a manobra, numa espetacular luta entre os dois pilotos. Na volta seguinte, Verstappen voltou a passar Leclerc, mas Leclerc tratou de passar de novo para a frente da corrida. Na volta 19 Verstappen tentou pela terceira vez passar Leclerc, mas queimou a travagem e Leclerc manteve o primeiro lugar com mais facilidade.

Apesar desta espetacular luta, a ordem geral do pelotão mantém-se, mesmo após as primeiras paragens.