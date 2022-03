F1, GP Bahrein, George Russell: ” Para nós, serão corridas monótonas na primeira metade do ano, atrás da Ferrari e Red Bull” | AutoSport

George Russell estava contente com o resultado final conseguido no Bahrein. Terceiro e quarto lugar foi um começo relativamente positivo, olhando ao que a equipa poderia fazer. O britânico sabe que nesta primeira fase da época, a tarefa da Mercedes será complicada:

” Realisticamente, sabemos que somos a terceira equipa nesta fase e mais que isso seria um resultado brilhante. Temos de encontrar mais performance, estamos otimistas que sabemos como o conseguir mas quando, não sei. Não foi muito confortável fazer 60 voltas com as oscilações mas no final, terceiro e quarto lugar é promissor. Gostávamos que as melhorias fossem rápidas, mas sabemos que demora tempo. Não podemos tentar colocar coisas no carro sem entender a raiz do problema e temos de fazer as coisas como deve ser. Não vai ser no próximo fim de semana nem no fim de semana a seguir que vamos encontrar essas soluções. Quanto às ultrapassagens, as sensações foram boas, só ultrapassei o Magnussen e a diferença de ritmo era grande. Mas foi relativamente fácil seguir os adversários, mas os carros são mais pesados este ano e o Bahrein é uma pista complicada com a degradação dos pneus. A próxima pista em Gidá pode favorecer-nos um pouco mais, mas sabemos que, ainda assim, estamos demasiado longe dos carros da frente. Acredito que serão corridas monótonas para nós, na primeira metade do ano, atrás da Ferrari e Red Bull e à frente do resto das equipas.”