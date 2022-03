F1, GP Bahrein, Fred Vasseur: “Hoje correu bem e podemos estar confiantes” | AutoSport

Fred Vasseur estava contente no final da qualificação, com Valtteri Bottas a conquistar o sexto melhor tempo da tarde. Um grande começo para a Alfa Romeo, que parece confirmar as boas indicações que foi dando, apesar dos problemas de fiabilidade.

“Foi muito renhido mas o Valtteri conseguiu uma excelente volta no final e conseguirmos o sexto lugar na qualificação, é um começo de ano perfeito para nós. No entanto, os pontos são dados amanhã, temos de nos manter calmos, mas hoje correu bem e podemos estar confiantes. Acho que os objetivos que a F1 se propôs para esta nova era foram atingidos e tivemos uma qualificação fantástica. Estávamos todos convencidos que os carros teriam o mesmo aspeto. Não é o caso, as diferenças são muito pequenas e, como tal, é um começo de ano fantástico.”