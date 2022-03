F1, GP Bahrein, Esteban Ocon: “não passar à Q3 por uma margem tão pequena é frustrante” | AutoSport

Esteban Ocon terminou a sessão de qualificação para o GP do Bahrein na 11ª posição, ficando de fora da Q3, ao contrário do seu colega de equipa, Fernando Alonso. Na Q2 Esteban Ocon teve vantagem sobre Fernando Alonso na primeira volta rápida, com os companheiros de equipa separados por apenas 0,021s e no oitavo e nono lugar, respetivamente, mas após uma volta com um erro na curva 2, Ocon não conseguiu melhorar o seu tempo e baixou para a décima primeira posição, ultrapassado por Pierre Gasly e Valtteri Bottas, ficando a apenas 0,065s do tempo do piloto da Alfa Romeo.

Segundo o piloto francês da Alpine, “sabíamos que ia ser uma sessão com diferenças mínimas, especialmente para entrar na Q3. Faltou um pouco de ritmo do meu lado da box durante o fim de semana, mas hoje aumentei o ritmo para a qualificação e não passar à Q3 por uma margem tão pequena é obviamente frustrante, mas há definitivamente aspetos positivos”.

Ocon prefere começar já a pensar na corrida de amanhã e salienta que “ainda temos um novo conjunto de pneus e partimos do lado limpo da grelha, o que deverá resultar numa corrida entusiasmante”.