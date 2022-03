F1, GP Bahrein, Daniel Ricciardo: “Não foi a corrida mais fácil que já fiz fisicamente” | AutoSport

Daniel Ricciardo não teve um fim de semana fácil, especialmente a corrida, depois de uma semana a recuperar da Covid-19. Ricciardo admitiu que não foi muito fácil e que espera recuperar a sua forma em breve:

“Adorava mentir e dizer que me sinto espetacular. Mas sim, eu senti os efeitos da minha paragem. Mesmo que me deitasse na cama – esquecendo a COVID e apenas me deitasse na cama durante cinco dias – isso por si só iria sempre tornar o fim-de-semana um desafio e depois, para além disso, os efeitos da COVID. Não foi a corrida mais fácil que já fiz fisicamente, mas ainda assim senti que era capaz de competir a um nível suficientemente alto. Estou feliz por conseguir fazer a distância da corrida e espero que a partir daqui se torne mais fácil”.