F1, GP Bahrein, Daniel Ricciardo: “É demasiado cedo para ficar já desanimado” | AutoSport

Daniel Ricciardo começou mal a época. Depois de ter sido afastado do teste do Bahrein por ter testado positivo para a Covid-19, chegou ao fim de semana de corrida a pensar que os bons apontamentos de Barcelona se podiam repetir, o que não aconteceu. No entanto, o australiano recusa-se a desanimar já:

“Não é um começo ideal, tendo perdido muito tempo de pista aqui. As sensações do carro em Barcelona eram diferentes, obviamente as condições também o eram. Esperava poder usar as referências que tinha de Barcelona aqui, mas não foi o caso. Temos de continuar a aprender o mais depressa que conseguirmos. Independentemente da experiencia que temos, esta nova era de carros é um desafio. Juntamente com a equipa vamos tentar resolver os problemas e é demasiado cedo para ficar já desanimado. ”