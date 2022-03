F1, GP Bahrein, Christian Horner: “Vai ser muito renhido entre nós e a Ferrari, com a Mercedes também na luta” | AutoSport

Christian Horner fez o balanço da primeira sessão de qualificação do ano. O chefe da Red Bull esperava que a Ferrari fosse a mais rápida, mas ficou contente por ver a sua equipa tão perto da Scuderia. O britânico ficou espantado com as diferenças mínimas, apesar dos conceitos diferentes dos carros e acredita que a corrida de amanhã vai ser renhida e interessante de seguir:

“Não esperava que conquistássemos a pole. Vimos desde Barcelona que a Ferrari é muito rápida. Mas estarmos tão próximos, com regulamentos que são tão diferentes é muito bom. A Ferrari fez um excelente trabalho, mas estou muito orgulhoso da minha equipa. Trabalhamos arduamente neste carro e estarmos na linha da frente a um décimo da pole, com o Checo [Pérez] na segunda linha também é um excelente resultado para a equipa. Não podemos afastar já a Mercedes, que é uma equipa muito forte e que costuma tornar-se mais forte com as adversidades. A Ferrari foi muito rápida nos testes, eles começaram a focar-se muito cedo neste carro e fizeram um grande trabalho. Mas nós estamos perto. O que é fascinante é que a diferença entre os carros é grande e a diferença de tempos é mínima.”

“É a nossa primeira corrida com a Red Bull Powertrains e não podemos esquecer o fantástico trabalho da Honda, que é o nosso parceiro técnico, e este ano tivemos uma grande mudança com este novo combustível, o E10, mas conseguimos um começo muito positivo. É uma pista onde se consegue ultrapassar e com estes novos regulamentos acho que vamos ter uma grande corrida amanhã. Vai ser muito renhido entre nós e a Ferrari. A Mercedes também deverá estar na luta, o Valtteri Bottas esteve muito bem também e vai estar na luta. Foi também uma boa sessão para o Alex Albon, que conseguiu chegar à Q2, com uma boa performance. O termo de comparação que tem é o seu colega de equipa, que foi colega de equipa do George Russell no ano passado”