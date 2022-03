F1, GP Bahrein, Christian Horner: “um final de corrida terrível” | AutoSport

Os dois carros da Red Bull estiveram sempre no topo da classificação na corrida do GP do Bahrein, mas ambos apresentaram problemas e falhas críticas que resultaram num duplo abandono, custando muito caro à equipa.

Max Verstappen esteve na luta pela liderança do pelotão, mas depois da terceira paragem para troca de pneus, começou a sentir problemas. Primeiro na direção e depois com a falha de motor, que obrigou ao abandono. Pouco depois, quando Sergio Perez defendia a quarta posição de Lewis Hamilton, ficou parado em pista com uma questão semelhante.

“É para nós um final de corrida terrível”, disse Christian Horner à Sky Sports.”O que parecia ser uma corrida com bons pontos, evaporou-se nas últimas voltas. Ainda não sabemos exatamente o que foi, se a bomba de injeção se o coletor ou algo do género, mas temos de descobrir e compreender exatamente o que causou os problemas”.

O chefe de equipa da Red Bull suspeita, mas ainda não pode confirmar, que Verstappen e Perez sofreram problemas semelhantes nas voltas finais da prova do Bahrein. “É subjetivo neste momento, até que analisemos os carros e compreendamos exatamente o que causou o problema. Suspeito que seja um problema semelhante em ambos os carros, porque as falhas aconteceram muito próximas uma da outra e o comportamento foi semelhante”.

A Red Bull terminou o primeiro Grande Prémio do ano sem pontos conquistados, quando foram dos carros mais rápidos durante o fim de semana até à desistência de ambos os monolugares.