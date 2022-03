F1, GP Bahrein, Christian Horner: Ferrari “podem muito bem ser os carros a bater amanhã” | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto a terminar o primeiro dia do GP do Bahrein com o melhor tempo, mas Christian Horner suspeita que os dois Ferrari serão adversários sérios amanhã na qualificação.

“Penso que os Ferrari são muito, muito rápids”, disse Horner em declarações à Sky Sports. “Podemos ver que Leclerc hoje foi rápido, que Sainz foi rápido. Sempre que estiveram na pista durante a pré-temporada foram impressionantes. Penso que podem muito bem ser os carros a bater amanhã”.

Ainda assim, o responsável da Red Bull admite que tudo correu bem à sua equipa durante o dia de hoje. “Foi um dia positivo para nós. Tanto nas condições mais quentes de hoje cedo como naquela última sessão. Stints curtos e longos pareceram decentes, mas é claro que as cargas de combustível e os modos de motor, há tantas advertências. Estamos bastante satisfeitos com os treinos de hoje”.

Parece cada vez mais evidente que a primeira prova do ano será disputada entre os carros da Red Bull e da Ferrari, com os Mercedes afastados para já.