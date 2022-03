F1, GP Bahrein: Charles Leclerc segura a liderança no arranque | AutoSport

O momento que todos esperavam finalmente chegou. A primeira corrida do ano e as primeiras batalhas em pista. Todas as equipas optaram por começar com pneus macios, exceto a McLaren que escolheu começar a corrida com pneus médios.

Charles Leclerc largou melhor e manteve a primeira posição, defendendo-se bem de Max Verstappen. Carlos Sainz segurou o terceiro lugar, mas Sergio Pérez perdeu duas posições para Lewis Hamilton e Kevin Magnussen. Valtteri Bottas começou em sexto mas caiu para 14º, enquanto George Russell que largou de nono é já sétimo. Lando Norris também teve uma péssima largada e caiu para 17º, tal com Daniel Ricciardo que caiu para o último lugar.

Pérez tratou já de aproveitar um erro de Magnussen e subiu ao quinto lugar, despromovendo o piloto da Haas.

Mick Schumacher também teve um toque com Esteban Ocon e acabou por perder muitas posição. Tirando este toque, foi uma largada limpa .