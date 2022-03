F1, GP Bahrein, Charles Leclerc: ” É incrível voltar ao topo” | AutoSport

Charles Leclerc aguentou a pressão e venceu a primeira corrida do ano. A luta com Max Verstappen chegou a aquecer muito, mas a Ferrari foi mais forte e Leclerc o justo vencedor. No final da corrida, o monegasco estava radiante:

“Estou muito feliz. Os últimos dois anos têm sido muito difíceis para a equipa, sabíamos que esta iria ser uma grande oportunidade e a equipa fez um trabalho fantástico ao construir este grande carro. Começamos da melhor maneira possível com pole, vitória e volta mais rápida e uma dobradinha com o Carlos [Sainz]. Não podíamos desejar melhor começo. Obrigado a todos vocês que continuaram a torcer por nós, sei que não foi fácil, mas é incrível voltar ao topo. Estava a tentar ser o mais inteligente na luta com o Max e travava mais cedo na curva 1 para estar atrás dele na zona de deteção do DRS. Quando o Safety Car entrou, fiquei um pouco preocupado mas consegui um bom recomeço e isso deu-me margem para gerir a corrida até ao fim”.