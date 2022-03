F1, GP Bahrein, Carlos Sainz: “estar na luta pela pole position foi uma boa notícia” | AutoSport

Carlos Sainz terminou a sessão de qualificação com o terceiro tempo mais rápido, separando os dois Red Bull, mas atrás do seu companheiro de equipa, na primeira luta pela pole position.

O piloto espanhol admitiu que tem tido algumas dificuldades com o F1-75, mesmo conseguindo estar nas primeiras posições da tabela de tempos. “Estou a lutar contra o carro, a tentar perceber como funciona e estive mais de meio segundo longe durante todo o fim de semana, por isso estar na luta pela pole position na qualificação foi uma boa notícia para mim. Consegui uma boa volta no início da Q3 e não conseguir melhorar aquele décimo é pena, mas o Charles [Leclerc] esteve na frente todo o fim de semana”.

Sainz explicou após a qualificação, que “o problema é que nunca estive tão atrás [de Charles Leclerc]. No ano passado, no máximo estava alguns décimos atrás em alguns circuitos onde não me sentia tão confortável, mas este fim de semana tive de encurtar sete ou oito décimos de desvantagem desde o treino livre 1”. Ainda com algumas dificuldades na primeira qualificação do ano, Sainz vê algo de positivo no seu desempenho. “No final estive na luta pela pole position, não me posso queixar muito”.