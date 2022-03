F1, GP Bahrein: As possíveis estratégias para hoje | AutoSport

O Circuito Internacional do Bahrein costuma obrigar as equipas a uma estratégia de duas paragens e hoje não deve ser diferente, apesar da regra dos pneus da Q2 já não existir.

Se até o ano passado os pilotos tinham de usar os pneus com que fizeram o melhor tempo na Q2, este ano as equipas podem escolher os pneus que quiserem para o arranque da prova. Assim, deveremos ver a grande maioria das equipas a começar com os pneus macios, pela vantagem que conferem no arranque. Espera-se que os compostos médios e duros proporcionem desempenho semelhantes, mas a fase mais lenta de aquecimento do pneu duro significa que a principal opção esperada para as equipas é uma estratégia de duas paragens que apresenta um primeiro stint nos macios, um segundo stint nos médios e um terceiro stint nos macios.

A variação que pode ser usada é um segundo stint com pneus duros, o que poderá permitir aos pilotos puxar mais no primeiro stint, podendo parar mais cedo, com um segundo stint mais longo, antes do último stint com pneus macios.

Tentar uma paragem apenas deve ser improvável, mas isso implica começar com os médios, para depois trocar para os duros e esperar que a sorte esteja do seu lado.

Mas com duas paragens deveremos ter variabilidade estratégica suficiente para nos dar uma boa corrida.