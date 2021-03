F1, GP Bahrein: Areia pode voltar a ser problema

A areia pode voltar a ser um problema no Bahrein. Nos testes vimos que a areia em pista pode tornar-se numa dor de cabeça com os níveis de aderência a baixarem consideravelmente. Para o fim de semana esperam-se temperaturas altas e sol durante a maior parte do fim de semana, mas as temperaturas deverão baixar no domingo e o vento poderá aumentar de intensidade.

Como vimos nos testes, além da aderência também a visibilidade pode ser afetada. Assim poderemos ter mais uma variável que irá influenciar a primeira prova do ano.