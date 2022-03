F1, GP Bahrein, Alex Albon: “Não esperávamos passar à Q2” | AutoSport

Alex Albon estava radiante no final da qualificação. Chegou ao Bahrein com a noção que a equipa teria dificuldades com as exigências da pista, mas conseguiu uma inesperada passagem à Q2, levando a melhor sobre o seu colega de equipa Nicholas Latifi. A primeira amostra de Albon na Williams é muito boa e promissora, dando confiança ao piloto e à equipa:

“Não esperávamos passar à Q2, por isso conseguir este resultado é especial para nós. O carro dá-me boas sensações, dá-me muita confiança, tal como a equipa. O carro estava bem na qualificação, não estava nada à espera e foi uma excelente surpresa. Viemos para este fim de semana sabendo que era uma pista complicada para nós e que íamos ter dificuldades mas conseguimos chegar à Q2, por isso são bons sinais para o futuro. “