F1 GP Azerbaijão, Sprint: Yuki Tsunoda provoca Safety Car | AutoSport

Corrida estragada para Yuki Tsunoda, com um toque nas proteções a provocar danos na roda traseira direita, com o pneu a soltar. Foi acionado o Virtual Safety Car, numa corrida intensa até agora. O japonês voltou à pista, mas a suspensão estava danificada e o japonês teve de regressar às boxes para acabar a corrida mais cedo. O Safety Car foi acionado para limpar os detritos do incidente do #22 da Alpha Tauri.