F1 GP Azerbaijão, Sprint: Sergio Pérez vence | AutoSport

Mais uma demonstração do poderio da Red Bull. Sergio Pérez conseguiu a vitória na corrida sprint, depois de passar Charles Leclerc. O piloto da Ferrari largou da pole, mas não teve argumentos para aguentar o #11 da Red Bull. Leclerc conseguiu o segundo lugar, à frente de Max Verstappen, que depois de uma luta muito acesa com George Russell, conseguiu o terceiro lugar. Russell tentou o pódio, mas não conseguiu mais do que o quarto, à frente de Carlos Sainz, que completou o top 5. Os Aston Martin conseguiram mais pontos, com Fernando Alonso em sexto, à frente de Lewis Hamilton, com Lance Stroll em oitavo. Alex Albon e Oscar Piastri completaram o top 10.

Foi uma corrida sprint algo morna que valeu pelas primeiras voltas. Depois, as lutas foram feitas à distância. Destaque para os Red Bull que foram muito fortes, com Leclerc a tentar manter-se na luta como conseguiu.

Com 36.6 °C de temperatura do asfalto e 22 °C de temperatura no ar (61% de humidade) e pouco vento (ao contrário do que é habitual em Baku), os pilotos enfrentavam condições de pista distintas das que enfrentaram ontem. Charles Leclerc, o homem mais rápido até ao momento, largava da pole, com Sergio Pérez, Max Verstappen e George Russell por perto. Havia muitas dúvidas sobre o comportamento dos pneus para este fim de semana, com poucos dados recolhidos no encurtado treino livre 1, a única oportunidade que as equipas tiveram de testar. Nenhuma equipa tinha feito stints longos e, por isso, a Sprint era uma oportunidade para aprender um pouco mais.

Apenas Lando Norris (usados) e Valtteri Bottas (novos) usaram pneus macios no arranque da Sprint, com Charles Leclerc, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Zhou Gunayu, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Nyck de Vries a usarem pneus médios novos. Os restantes usaram pneus médios usados para esta corrida de 17 voltas. Logan Sargeant ficou a ver a corrida pela TV (demasiados danos depois do acidente da qualificação sprint) e Esteban Ocon largou da via das boxes.

O filme da corrida.

Volta 1 – Charles Leclerc largou bem e manteve o primeiro lugar, enquanto Pérez manteve o primeiro lugar. Mais atrás, Russell foi muito agressivo, mas conseguiu passar Verstappen. Ninguém se destacou no arranque e pilotos Russell, Alonso, Norris e Bottas conseguiram ganhar uma posição.

Volta 2 – Yuki Tsunoda ficou sem o pneu traseiro direito, o que motivou bandeiras amarelas e pouco depois um Virtual Safety Car. O japonês voltou à pista, mas a suspensão da equipa estava danificada e o japonês teve de regressar às boxes para acabar a corrida mais cedo.

Volta 3 – Safety Car acionado para limpeza de pista. Max Verstappen reclamava da manobra de George Russell, depois do toque entre ambos na luta da primeira volta. O Red Bull ficou alguns danos.

Volta 6 – No recomeço Lelerc manteve a posição, Verstappen passou Russell e Sainz passou Lewis Hamilton, que também foi passado por Fernando Alonso.

Volta 8 – Sergio Pérez alcançou a liderança da corrida. O piloto da Red Bull passou pelo Ferrari de Leclerc com facilidade.

Volta 10 – Pérez liderava com facilidade. Leclerc estava a ser pressionado por Max Verstappen e o segundo lugar parecia em perigo. Seguiam-se Russell, Sainz, Alonso, Hamilton e Alex Albon, que se defendia de Lance Stroll (que tinha mais uma vez problemas no seu DRS). Lando Norris foi para as boxes para trocar de pneus, pois a aposta nos macios revelou-se errada.

Volta 12 – Lance Stroll passa Albon e entrou nos pontos. Leclerc cada vez mais pressionado por Verstappen.

Volta 15 – Poucas mudanças no pelotão. Pérez liderava confortavelmente, Leclerc já estava a mais de dois segundos, mas Verstappen também não parecia aproximar-se do Ferrari. Russell estava isolado na quarta posição e as distâncias entre o top 8 eram cada vez maiores.

Volta 17 – Sergio Pérez cruza a linha de meta em primeiro e conquista vitória na corrida sprint, com cinco segundos de vantagem para Charles Leclerc. Max Verstappen tentou um ataque final, mas Leclerc conseguiu aguentar o segundo lugar, com Verstappen a ficar com o terceiro lugar. Russell, Sainz, Alonso, Hamilton e Stroll completaram o top 8 que pontuou.

Max Verstappen, no final da corrida, confrontou George Russell, que se foi desculpar pelo toque nas primeiras voltas e o ambiente entre os pilotos não era o melhor.