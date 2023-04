F1 GP Azerbaijão, Shootout: Pierre Gasly e a dupla da Alfa Romeo eliminados na SQ1 | AutoSport

A SQ1 do Shootout começou com trânsito na saída da via das boxes, com os pilotos a terem apenas 12 minutos para aquecerem os pneus médios (novos obrigatoriamente). Os carros foram para a pista com mais combustível do que o habitual numa qualificação, pois seriam necessárias mais voltas para aquecer os pneus e até para os pilotos se adaptarem à alteração nas pressões (mais 1 PSI) dos pneus pedidas pela Pirelli de ontem para hoje.

Os primeiros tempos não seriam certamente a referência, mas a tendência de ontem mantinha-se com Charles Leclerc a fazer o melhor tempo, 1:43.372, quase dois décimos mais rápido que Max Verstappen, com Carlos Sainz a completar o top 3. Mas era uma sessão em que os pilotos iam acumulando voltas, para aquecer pneus, para a pista ganhar borracha (havia menos aderência, pois a pista foi limpa).

A cinco minutos do fim eram Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas na zona de eliminação. Os tempos iam baixando muito e Leclerc reforçou a liderança tirando quase meio segundo à sua primeira referência. Lewis Hamilton instalou-se no top 3, com Sainz e George Russell no top5.

A sessão terminou prematuramente, com um incidente com Logan Sargeant a bater nas proteções da pista. O toque foi algo violento e os mecânicos da Williams vão ter muito trabalho para ter o carro pronto para a Sprint. Zhou, Bottas, Tsunoda, Gasly e de Vries foram eliminados na Q1 e Leclerc ficou com o melhor tempo – 1:42.820.