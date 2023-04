F1 GP Azerbaijão Shootout: Esteban Ocon eliminado na SQ2 | AutoSport

A SQ2 foi adiada para que os trabalhos de reparação nas barreiras afetadas pelo incidente de Logan Sargeant. Se do lado da Haas os problemas que afetaram Kevin Magnussen já tinham sido ultrapassados (problemas nas ligações físicas do ECU), já do lado da Aston Martin, Fernando Alonso ainda tinha dificuldades com o seu DRS. Lance Stroll teve também esse problema ontem, mas do lado dele, o problema tinha sido resolvido.

Mais uma vez, os pilotos foram imediatamente para a pista assim que as luzes verdes se acederam no final da via das boxes (Ferrari esperou um pouco mais), mais uma vez com todos os carros com pneus médios, para uma sessão de dez minutos.

Os pilotos da Red Bull fizeram tempos competitivos, com Max Verstappen a ficar com o melhor registo – 1:42:417 e entraram para as boxes, com confiança que tinham margem para passar à SQ3. A dois minutos do fim, na zona de eliminação, tínhamos George Russell. Esteban Ocon, a dupla da Haas e claro, Logan Sargeant que não estava em pista.

Leclerc aproximou-se do tempo de Verstappen e foi mais lento por 0.083 seg. Carlos Sainz cometeu um erro e, apesar de ter margem para passar à Q3, não conseguiu melhorar o seu registo.

Eliminados na SQ2 ficaram Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e claro Logan Sargeant. Lance Stroll voltou a ter problemas no DRS, mas Fernando Alonso deu um cone de ar muito importante que permitiu ao canadiano passar à SQ3. Verstappen ficou com o tempo mais rápido.