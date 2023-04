F1 GP Azerbaijão: Sábado é dia de novidades | AutoSport

Faltam apenas alguns minutos para o arranque do Sprint Shootout, nome dado à qualificação para a corrida Sprint. O arranque está agendado para as 9 e 30.

O Shootout terá, como uma qualificação normal, três sessões: Q1 – 12 min; Q2 – 10 min; Q3 – 8 min. É, no fundo, uma qualificação mais curta, o que numa pista como Baku pode dar dissabores e surpresas. Bandeiras Vermelhas e incidentes podem estragar voltas aos principais favoritos e podemos ter uma ordem na grelha para a Sprint diferente. No Shootout, na Q1, apenas serão usados pneus médios, tal como na Q2, sendo que na Q3 poderão ser usados apenas macios. A Sprint (aproximadamente 100 km) decorrerá de tarde, às 14h e que dará, como acontecia antes, um terço dos pontos que são atribuídos num GP (ou seja, oito pontos para o primeiro, sete para o segundo, seis para o terceiro, continuando até ao oitavo lugar, o último pontuável na sprint).

É um sábado completamente diferente do habitual e pela receção dos pilotos e fãs parece estar a ganhar adeptos. É um sábado mais dinâmico, sem o TL3, que não tinha muito interesse para os fãs, com as equipas a não usarem os 60 minutos completos para trabalhar. O TL3 tem, normalmente, 35 a 40 minutos de tempo útil para as equipas pelo que, para os fãs, era sempre a sessão com menos “tempero”. Com uma qualificação e uma corrida, o sábado ganha um novo ímpeto.