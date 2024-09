F1, GP Azerbaijão: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado da Sondagem

Os resultados da votação são claros. Com 63,7% dos votos, Oscar Piastri foi o piloto mais votado, seguido de Charles Leclerc (10%) e Lando Norris (8%). Franco Colapinto (4%) e Fernando Alonso, ex-aequo com Valtteri Bottas (3%) completaram o top 5.

No final, a McLaren conseguiu ultrapassar a Red Bull no mundial de construtores, Franco Colapinto somou os seus primeiros pontos na Fórmula 1 apenas na segunda prova pela Williams e também Oliver Bearman alcançou o último lugar pontuável, batendo o piloto regular da Haas Nico Hülkenberg.

Oscar Piastri conquistou a vitória no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1 depois de uma corrida emocionante que terminou com um final dramático, marcado pelo acidente entre Carlos Sainz e Sergio Pérez. Charles Leclerc terminou em segundo lugar, enquanto George Russell completou o pódio em terceiro.

