F1 GP Azerbaijão: “Para a próxima espera o mesmo!” | AutoSport

A troca de palavras entre George Russell e Max Verstappen não foi das melhores, no final da corrida sprint. George Russell, que se terá ido desculpar, explicava a Verstappen que não tinha aderência na curva 2, quando se deu o contacto que danificou o flanco e o fundo do Red Bull do #1. Verstappen responde com “todos temos pouca aderência, todos temos de deixar mais espaço. Para a próxima espera o mesmo!”, concluindo com um “idiota”.

No entanto, George Russell já terá respondido e em declarações aos jornalistas terá dito:

“Estava do lado de dentro e, como piloto, sabemos os riscos de estar do lado de fora. Estou aqui para lutar. Estou aqui para ganhar e não me vou levantar o pé porque ele está a liderar o campeonato do mundo”.

Um duelo que promete aquecer.