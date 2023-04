F1, GP Azerbaijão: Logan Sargeant fora da corrida Sprint | AutoSport

Era um cenário provável depois de ver a extensão dos danos no incidente na Qualificação para a Sprint. Logan Sargeant está fora de combate para a prova desta tarde. Os danos no FW45 do piloto americano eram demasiado extensos para serem reparados a tempo da prova Sprint.

Sargeant até assegurou a passagem à Q2, mas no final da Q1 distraiu-se com os Ferrari que seguiam à sua frente e foi contra as proteções da pista, danificando muito o seu monolugar. A equipa ponderou o esforço necessário para estar presente numa corrida onde apenas os oito primeiros pontuam e resolveu preparar o carro com calma para amanhã, focando o seu esforço no carro de Alex Albon, que se qualificou em sétimo e pode ter uma (remota) hipótese de marcar pontos.