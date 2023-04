F1 GP Azerbaijão: Lando Norris podia ter ido para a SQ3… de pneus intermédios | AutoSport

A McLaren poderia ter aproveitado uma falha na regulamentação da Qualificação Sprint para fazer frente ao facto de não ter pneus macios novos para usar na última sessão da qualificação para a corrida de sábado. As estrelas não se alinharam para que tal acontecesse e tal não deverá mais ser possível, pois os regulamentos serão mudados.

Ora Lando Norris precisou de usar os pneus macios todos da sua alocação na qualificação de sexta, pelo que ficou sem pneus macios novos para usar na SQ3. Num artigo do Autosport.com, pode ver-se esta referência num artigo do código desportivo que diz “no período da SQ3, pode ser utilizado até um conjunto de pneus para tempo seco, que só pode ser um conjunto novo com a especificação macia.” Aqui, a palavra “pode” está no centro da questão, pois não obriga a guardarem um conjunto de pneus macios para a SQ3, o que aconteceu com a McLaren, que usou um conjunto de pneus macios extra na qualificação, ficando sem macios para a qualificação Sprint.

A McLaren, ciente disso, arriscou e Norris conseguiu o sétimo na qualificação de sexta e ficou à espera do que a última sessão da SQ3 podia dar. Em condições normais, como aconteceu, Norris estava condenado a ficar em décimo. Mas se alguém tivesse tido um acidente ou um problema técnico, a McLaren poderia ter aproveitado e saído… com pneus intermédios. Os regulamentos dizem que os pilotos não podem usar os intermédios ou os pneus de chuva com pista seca nos treinos, mas não dizem nada na qualificação (não foi considerado necessário, pois entrar com pneus de chuva numa sessão de qualificação não faz qualquer sentido no que diz respeito à performance). Assim, a McLaren ficou à espera de um evento que pudesse promover Lando Norris na tabela final. Fazendo um tempo com pneus intermédios poderia aproveitar e ganhar posições, no caso de outros não poderem fazer qualquer tempo. O mesmo podia ter acontecido se Yuki Tsunoda passasse à SQ3. Como ambos não tinham macios novos, poderíamos ter visto uma luta com intermédios, em piso seco. Tal não aconteceu e a regra deverá ser revista a tempo da Sprint da Áustria.